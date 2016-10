Oktoobri rahvakeelsed nimetused väljendavad kõik rahunemise ja talveks valmistumise aega. Inimesed hakkavad küll juba tubastele tegevustele mõtlema, ent alustuseks tuleb lõpule viia aiatööd. Bauhofi aiaeksperdid tuletavad meelde, et nüüd on viimane aeg valmistuda talve tulekuks tagamaks varakevadel kaunid tärkavad õied ning toitainerikka mulla.

Talvekatted valmis ja sibullilled mulda

Talvekanga, turbamulla ja koormakile saab küll praegu valmis panna, et oleks õigel ajal võtta, ent liiga vara ei tasu taimi katma hakata. Külmade ilmade hilinedes hakkab taimedel katte all palav ning levima võivad hakata seenhaigused. Oktoobris on tähtis jälgida ilmateadet ja vastavalt sellele talitleda. Katete väljatoomiseks tuleks oodata maapinna kerget külmumist ning püsivat külma.

Arvestades kliima muutumist viimastel aastatel ei pruugi talvekatete väljatoomine olla vajalik enne aastavahetust. Kui õues on pikalt sula ja plusskraadid, siis on kindlasti vajalik katet vähendada. Parim kaitse on muidugi lumi ise, ent seda ei saa kahjuks keegi aednikule garanteerida.

Kärbi noored pungad ja rohtsed võrsed puitumise kiirendamiseks

Roosiaiaski tuleb talveks valmistuma hakata. Rohtsed võrsed ja noored pungad tuleb kärpida puitumise kiirendamiseks. Peenraroosid võiks tagasi lõigata siis, kui maapind on paari cm ulatuses külmunud. Taimed tuleb katta kuuseokstega alles siis, kui ka päevasel ajal saab tunda miinuskraadide näpistamist. Päris talve saabudes, kui temperatuur langeb alla –10°C, võib laotada kuuseokstele soojustuse lisamiseks kuivi lehti. Roosiaednikel on aasta-aastalt kindlasti kasutusel tõrvapapist valmistatud kolmnurgad, mis soojustust märjaks saamise eest kaitsevad. Sama eesmärki sobivad täitma ka koormakate ja eterniit.

Sügislehed rikastavad maad toitainetega

Sügislehed tekitavad aednikes meelehärmi. Ühel õhtul puhtana näiv aed võib hommikuks olla uuesti lehtedesse mattunud. Õnneks on sügislehtedest ka kasu – neid saab jätta lillepeenardele külmakaitseks. Lisaks saab lehtedest head kompostimaterjali ning purustatud lehed rikastavad pinnast toitainetega ja aitavad niiskustaset säilitada. Viimane hulk lehti tasub aga talveks jätta muru toitainetega rikastama.

Oktoober on hea aeg peenramaa kaevamiseks, et saabuvad miinuskraadid saaksid pinnast murendada. Kui maa on juba külmunud või tundub eriti märg, siis ei tasu enam labidat maasse lüüa.

Viimane aeg on maha istutada külmakindlad lillesibulad

Oktoobris on tagumine aeg tagada kevadine lillemeri sibullilli mulda peites. Kui külm pole veel saabunud, võib istutada isegi sõstraid ja vaarikaid, mis jõuavad enne miinuskraade juurduda.

Kui paljudel on kombeks viljapuude alla jätta hunnikutes vilju mädanema, siis tegelikkuses tuleb õunad, pirnid ja ploomid kokku riisuda ning ühte hunnikusse sättida või metsa alla viia, et vältida puuviljamädanikku aias.

