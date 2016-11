Miks valida sel aastal Hollandis kasvatatud jõulupuu?

Ehteis ja särav kuusepuu on jõuluõhtu süda, mille ümber kogu pere koguneb. Igas kodus on jõulupuu erinev ja omanäoline, kuid samas on jõulupuu kõikjal nii sarnane ja ühendav, tuues hinge rahu ja olles lahutamatuks osaks jõuluõhtu võlust. Pühade-eelses saginas unistab kindlasti nii mõnigi perepea nähtamatust abikäest, kes mugavalt jõulupuu otse koju tooks. Aga miks jätta Eesti kuusk metsa ja valida Hollandis kasvatatud jõulupuu, kui mõtteviisiks on eelistada eestimaist?

Valides spetsiaalselt istanduses kasvatatud jõulupuu, aitad kaasa looduse ja keskkonna säilimisele. Kui metsas kasvab puu vabalt, siis istanduses aidatakse kaasa täiusliku kuju, tiheduse, pikkuse ja värvuse saamisel. Jõulupuu kasvatamiseks kulub keskmiselt 10 aastat. Alguses kasvatatakse ja hooldatakse väikeseid jõulupuu taimi emaistanduses 2-4 aastat. Seejärel valitakse välja ilusamad taimed, mis istutatakse põhikasvukohale. Puud kasvavad aeglaselt suuremaks, täiusliku kuju saamiseks kärbitakse neid igal aastal. Kui puu on saavutanud suuruses, värvis ja välimuses soovitud kvaliteedi, toimub novembris ja detsembris hoolikas jõulupuude valimine. Puud kasvatatakse sertifitseeritud istandustes, tagades parimal võimalikul viisil looduse ja keskkonna säilimise.

Millist jõulupuud koju valida?

Jõulupuud valides on esmatähtis otsustada, kas on oluline, et kodu täidaks kuuse lõhn või see, et puu säiliks kaua haljana ja ei ajaks okkaid – viimasel juhul soovitame valida nulu. Jõulupuu enamlevinud tüüpidest tasub teada järgmist:

Harilik kuusk on traditsiooniline ja klassikaline jõulupuu, populaarne Skandinaavias ja Ida-Euroopas. Puud on tihedad ja armastatud tänu iseloomulikule, jõulutunnet tekitavale lõhnale.

Serbia kuusk on jõulupuuna hea valik. Ta on hõberohelist värvi, sihvaka ja kitsa-koonuselise kujuga ning selle okkad püsivad puul kaua.

Kaukaasia nulg on oma pikkade, pehmete ja sügavroheliste okastega Euroopas väga populaarne jõulupuu. Ta pakub pikalt silmailu, sest nulg hoiab okkaid kauem küljes.

Olles oma eelistused välja selgitanud, võib esmapilgul tunduda harjumatu tellida jõulupuu veebipoest. Samas on leidnud kinnitust, et tänapäeva kiire elutempo juures on see vägagi mugav ja lihtne alternatiiv senistele harjumustele. Vahetusõigus annab garantii, et saad jõuluõhtuks meelepärase jõulupuu.

Jõulupuu tellimisel on puu pikkuseks jala ja ülemiste okste tippude vaheline kaugus mitte kogu pikkus.

Järgnevalt ka mõned nõuanded, kuidas jõulupuu kaua ilus püsiks.

Lõigatud jõulupuu hooldus:

Lase puul enne tuppa toomist koridoris või mõnes teises jahedas kohas vaikselt üles sulada;

Enne puu ülespanemist sae tüvi ca 3-4 cm lühemaks;

Kasuta jõulupuu kastmiseks leiget vett, hoolitse selle eest, et puu tüvi ulatuks kindlasti vette;

Esimestel päevadel joob puu kõige rohkem vett – vähemalt 1-2 liitrit – seega tuleb jõulupuud regulaarselt kasta;

Hoia jõulupuu küttekehast võimalikult kaugel.

Potistatud jõulupuu hooldus:

Lase jõulupuul enne tuppa toomist koridoris või mõnes teises jahedas kohas vaikselt üles sulada;

Kasuta jõulupuu kastmiseks leiget vett, kasta regulaarselt, et muld oleks alati niiske;

Paiguta jõulupuu küttekehast võimalikult kaugele.

Jõuluehted toovad veelgi esile jõulupuu ilu ja annavad juurde sära. Valiku ehtekollektsioonidest leiad siit!

Inspiratsiooni pühademeeleolu loomiseks ja laia valiku põnevaid jõulupakkumisi leiad Bauhofi jõulublogist!