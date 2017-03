Kevadeootus külvikastis

Seemnete ettekülvamise peamiseks eeliseks on võimalus muuta taime kasvuperioodi pikemaks, kui meie lühike põhjamaine suvi seda tegelikult võimaldaks. Samuti vajavad paljude kultuurtaimede seemikud alguses rohkem hoolt, sooja ja valgust, kui otse avamaale külvamine seda pakuks.

Tasub aga meeles pidada, et kiire idanemisega taimi liiga vara ajatades võivad taimed valguse puuduses välja venida ja nõrgaks jääda, aga kui idanemisperiood kestab enam kui neli nädalat, on märts juba päris paras aeg. Loe tähelepanekuid köögivilja seemnete kohta siit.

Erinevad aiandusblogid ja –spetsialistid on varasemaltki tutvustanud sobivaid taimi, mida varakevadel ajatama hakata. See informatsioon kehtib aastast aastasse, kuid kordamine on tarkuse ema.

Olenevalt seemnete suurusest on mõistlik valida ka külvikoht: külvikast, -kassett, pott või turbatablett. Mida suuremad on seemned, seda lihtsam on neid ükshaaval kassetti, potti või tabletti külvata. Turbatableti suur pluss on see, et näiteks tomati või kurgi puhul, mis taluvad ümberistutamist halvasti, ei pea seemikut ümbritsevat turvast eemaldama, vaid taim istutatakse ringi koos sellega.

Märtsis võiks ajatada peterselli, brokolit, lillkapsast, peakapsast, baklazaani ja porrut. Juba aprillis saab jätkata herne, põldoa, tilli, redise, paprika, tomati, kurgi, basiiliku, kõrvitsa ja kabatsokiga.

Enne külvi kindlasti välja selgitada, kas seeme vajab idanemiseks valgust või mitte. Mõned seemned on väga väikesed ning neid ei kaeta seetõttu mulla kihiga, oluline on kontakt mullapinnaga. Külvijärgselt piserdatakse neid õrnalt veega ning kaetakse kile või klaasiga, et hoida niiskust ja soojust.

Jälgida tuleb, et seemikute muld terve idanemisperioodi vältel läbi ei kuivaks ning et ei kastetaks väga külma veega. Kui külvikasti tihedalt külvatud seemikud on juba esimeste väikeste lehtedeni jõudnud, pikeeritakse nad koos juureotsa näpistamisega külvikassetti või potti.

Kui aknalaud õrnalt rohetab, saabub kevadetunne juba siis, kui väljas võib ilm veel kohati trikke teha ja lundki sadada. Koos taimede kasvamisega saab oodata aega, mil võib väiksed taimed välja istutada. Öökülmad peavad selleks ajaks kindlasti möödas olema ning õhutemperatuur ööpäevaringselt üle +5kraadi.

